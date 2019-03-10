شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفوز على بيرنلي ويواصل ملاحقة مان سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

تقدم بيرنلي عن طريق وود في الدقيقة 6، من ركلة ركنية دخلت مباشرة في المرمى بعد تدخل ثلاثة لاعبين مع أليسون حارس ليفربول، الذي أدى اعتراضه على الهدف إلى حصوله على كارت أصفر.

ضغط ليفربول بقوة بعد الهدف ومن عرضية سحرية من محمد صلاح، استطاع فيرمينو إدراك التعادل في الدقيقة 20.

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واصل ليفربول ضغطه ومن كرة داخل المنطقة حاول صلاح لحاقها وإيداعها مرمى بيرنلي، شتتها المدافع قبله لتذهب إلى ساديو ماني ليودعها المرمى في الدقيقة 29.

شهدت الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الأول استحواذ تام على الكرة من ليفربول دون ترجمته إلى أهداف لينتهي الشوط بتقدم الريدز 2-1.

وفي الشوط الثاني، اسمرت سيطرة ليفربول وأضاع مهاجموه العديد من الفرص، إلى أن جاءت الدقيقة 67 حين أخطأ حارس بيرنلي في لعب ركلة مرمى لتذهب غلى محمد صلاح الذي استغل سرعته وانطلق منفردا من منتصف الملعب وتعرض للعرقلة إلا ان الكرة ذهبت غلى فيرمينو الذي لم يجد صعوبة في غيداعها المرمى محرزا الهدف الثالث.

وفي الوقت بدل الضائع قلص بيرنلي الفارق عن طريق جودمادسون في الدقيقة 91، وبعد مرور دقيقتين مرر ستوريدج بينية إلى ماني راوغ حارس المرمى محرزا هدفه الثاني والرابع لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-2.

بتلك النتيجة يستمر ليفربول في مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري ويحتل الوصافة برصيد 73 نقطة، ويتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 30، في المركز 17.