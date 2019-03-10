ليفربول يحقق انتصارًا عريضًا برباعية ويواصل مطاردة السيتي

حقق ليفربول فوزاً ثميناً على ضيفه بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج".
تقدم بيرنلي مبكرًا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، بهدف أحرزه أشلي ويستوود، ثم أحرز ليفربول ثلاثة أهداف متتالية عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" في الدقيقتين 19 و67، وساديو ماني في الدقيقة 29، ثم قلص يوهان جودموندسون الفارق في الدقيقة 91، واختتم ماني أهداف اللقاء في الدقيقة 93.
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي يمتلك 74 نقطة، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 30 في المركز السابع عشر.
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