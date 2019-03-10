مدافع سان جيرمان يكشف سبب الخسارة أمام مانشستر يونايتد

قال مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي إن الاسترخاء والشعور بالرضا الزائد عن النفس وراء خروج بطل فرنسا أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق يونايتد واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفاً من ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، ليفوز يونايتد 3-1 في باريس الأربعاء، ويتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

وكان سان جيرمان، الذي فاز 2-0 في أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16، في طريقه إلى الوصول إلى دور الثمانية قبل أن يحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد كيمبمبي.

وقال كيمبمبي في رسالة على يوتيوب: "تفسيري أننا شعرنا باسترخاء كبير بعد مباراة الذهاب في أولد ترافورد، لم يكن هذا نفس فريق باريس سان جيرمان".

وأضاف: "افتقرنا للحماس واللعب بقوة وهذا ما صنع الفارق في أولد ترافورد، شعرنا بالرضا الزائد عن النفس وتعاملنا مع المباراة باسترخاء".

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وأصبح سان جيرمان أول فريق يتقدم 2-0 خارج أرضه ذهاباً ثم يودع المسابقة في دوري الأبطال.

ويأتي ذلك بعد عامين من الخروج من دور الـ16 أمام برشلونة حيث خسر 1-6 في كامب نو بعد الفوز 4-0 ذهاباً على أرضه.

وقال كيمبمبي إنه كان من الصعب التعامل مع الهزيمة الأخيرة.

وأضاف: "إنها مؤلمة، إنها مؤلمة كثيراً، أشعر بالإحباط والغضب كما هو حال المشجعين وتعرضت لأوقات صعبة للتعامل مع الأمر".