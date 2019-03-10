شكرا لقرائتكم خبر عن منقية الدوسري تتوج بالأول في فئة «30 شقح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم (الأحد)، نتائج منافسات فئة (30 جمل - شقح)، حيث توجت بالمركز الأول منقية هادي عبدالله الدوسري، فيما حلت في المركز الثاني منقية بداح مناحي الدوسري، وذهب المركز الثالث من نصيب موسى عبدالعزيز الموسى، فيما جاء المركز الرابع من نصيب منقية محمد نايف بن شوية، وحققت منقية براك صالح الدوسري المركز الخامس.

من جهة أخرى، تقام غدًا الاثنين منافسات (50 جمل – شقح) بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل - حمر)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الاثنين، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الثلاثاء.