فيرمينو يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد بيرنلي

سجل فيرمينو هدف ليفربول الثالث ضد بيرنلى فى المباراة التي تجمعهما حالياً على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” بعد مرور 67 دقيقة على انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 3 – 1 لصالح ليفربول.

التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في مباراة بيرنلي ضمت كلاً من: أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيري، ستوريدج، اوريجي.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.

وكان مانشستر سيتى تغلب على واتفورد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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