شكرا لقرائتكم ليفربول ضد بيرنلى.. مانى يسجل للمباراة السادسة تواليا فى آنفيلد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق ساديو مانى رقماً مميزاً بعدما سجل هدفاً فى مباراة ليفربول وبيرنلى المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعد هذه المباراة السادسة على التوالى التى يتمكن فيها ساديو مانى من التسجيل بمسابقة الدورى الإنجليزى بملعب "أنفيلد"، ليعادل إنجاز الرباعى مايكل أوين وفرناندو توريس ولويس سواريز ومحمد صلاح. ونجح ساديو مانى فى الوصول إلى شباك أرسنال وكريستال بالاس وليستر سيتى وبورنموث وواتفورد وبيرنلى. التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول فى مباراة بيرنلى ضمت كلاً من، أليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيرى، ستوريدج، أوريجى.

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