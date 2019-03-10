شكرا لقرائتكم أول عقوبة من الأهلى بعد السقوط فى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر مسئولو النادى الأهلى تجديد قرار إيقاف صرف المكافآت للاعبين، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب.
وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك قراراً بإيقاف مكافآت الفوز سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، وذلك منذ الخسارة أمام سيمبا فى الجولة الرابعة، وهو القرار الذى تم تمديده بعد الخسارة أمام فيتا، ولحين تحسن نتائج الفريق، والنجاح فى الصعود للدور التالى، وهو الأمر المرتبط بالفوز على شبيبة الساورة بالجولة الأخيرة.
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