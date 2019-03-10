ألابا وكومان يعودان إلى تدريبات بايرن ميونخ...

جدة - عمرو شويل عاد دافيد ألابا وكينجسلى كومان ثنائى فريق بايرن ميونخ إلى المران الجماعى للبافارى، قبل موقعة ليفربول فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب "إليانز أرينا".

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الظهير النمساوى دافيد ألابا، عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التى أدت إلى غيابه عن مباراة فولفسبورج التى أقيمت مساء أمس، وإنتهت بفوز البافارى بسداسية نظيفة، وهو ما يزيد نسبة تواجده ضد ليفربول فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

كما ظهر الفرنسى كينجسلى كومان فى جزء من المران الجماعى ليبدأ خطوة جديدة للعودة إلى الملاعب، بعد غيابه فى آخر أسبوعين بسبب الإصابة.

ومع عودة ألابا وكومان فإن بايرن ميونخ قد يدخل المباراة المقبلة بقائمة شبه كاملة ضد ليفربول، بعدما استعاد ليون جوريتسكا، وفرانك ريبيرى، قبل مواجهة فولفسبورج مساء أمس،السبت، ما يضاعف حظوظه فى التأهل لربع النهائى، فى ظل حاجته للفوز بأى نتيجة، لانتهاء لقاء الذهاب أمام الريدز بالتعادل بدون أهداف.