شكرا لقرائتكم 500 مشجع إسمعلاوى أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافقت مديرية أمن الاسكندرية على حضور 500 مشجع من الإسماعيلى فى مباراة الفريق أمام سموحة، المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وبناء على ذلك، فقد تقرر فتح باب الحجز الاليكترونى لتذاكر المباراة، التى ستكون بشكل مجانى عبر الموقع الرسمى اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك لحاملى بطاقة مشجع على أن يكون الحجز وفقا للأسبقية.
هذا ومن المقرر أن يتم توزيع التذاكر المجانية التى تم حجزها صباح الثلاثاء، أمام ملعب المباراة بواسطة مسئولى العلاقات العامة بالنادى.
ويتطلع الدراويش لاستغلال الحضور الجماهيرى، الذى غاب عن الفريق الفترة الماضية فى تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب.
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