شكرا لقرائتكم ليفربول ضد بيرنلى.. الريدز يفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلى بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب أنفيلد، فى المباراة التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". جاءت أهداف ليفربول عن طريق مانى "هدفين" وفيرمينيو "هدفين"، بينما اكتفى صلاح بصناعة هدف واحد. بينما سجل بيرنلى هدفان

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