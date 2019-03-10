شكرا لقرائتكم أحمد حمودى معلقا على الهزيمة أمام فيتا كلوب: لا مجال للانتقاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حمودى صانع ألعاب النادى الأهلى على الهزيمة بهدف نظيف أمام فيتا كلوب الكونغولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا. وكتب حمودى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "قدر الله وما شاء فعل مبارة وعدت بكل ما فيها.. الوقت ضيق لا مجال للانتقادات فاضل أسبوع على المباراة القادمة ومباراة لا بديل عن المكسب وتصدر المجموعة إن شاء الله.. جمهور الأهلى ديما بيكون فى ظهر الفريق وبيبان فى المواقف الصعبة".

حمودى

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