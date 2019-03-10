شكرا لقرائتكم ليفربول ضد بيرنلى.. فيرمينيو يدخل التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل البرازيلى فيرمينو تاريخ نادى ليفربول بعدما سجل هدفاً فى شباك بيرنلى على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وتمكن فيرمينو من تسجيل الهدف الأول نادى ليفربول فى شباك بيرنلى من صناعة النجم المصرى محمد صلاح الذى نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلى الذى أودع الكرة فى الشباك بسهولة.

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ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم، أن فيرمينو للموسم الرابع على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزى ينجح فى تسجيل 10 أهداف وأكثر، ولم يسبق لأى لاعب فى تاريخ ليفربول أن وصل إلى هذا الرقم فى المسابقة.

التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول فى مباراة بيرنلى ضمت كلاً من، أليسون فى حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيرى، ستوريدج، اوريجى.