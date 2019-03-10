المحمدى يشارك فى فوز أستون فيلا على برمنجهام...

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جدة - عمرو شويل تغلب فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر على برمنجهام سيتى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "سانت أندروس جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" فى إنجلترا.
وسجل هدف أستون فيلا الوحيد، جاك جراليش فى الدقيقة 67 من عمر المباراة، ليرفع أستون فيلا رصيده من النقاط إلى 51 فى المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد برمنجهام سيتى عند 50 نقطة فى المركز الـ 11.
وشهدت المباراة واقعة مؤسفة بعدما اعتدى أحد مشجعى فريق برمنجهام سيتى على جاك جراليش صاحب هدف أستون فيلا.
مشجع برمنجهام سيتى اقتحم أرض الملعب واعتدى بالضرب على جاك جريليش لاعب أستون فيلا قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين وقوات الأمن لاحتواء الموقف.
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