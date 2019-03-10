شكرا لقرائتكم بيتيس يهزم سلتا ويعقد موقفه في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق ريال بيتيس فوزا صعبا من مضيفه سلتا فيغو بهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال بيتيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه خيسي رودريغيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد سلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.