شكرا لقرائتكم غوارديولا يعلنها: لن أدرب يوفنتوس.. وحزين على أليغري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لن يغادر النادي الإنجليزي إلا في حال قررت الإدارة طرده، ردا على إشاعات ربطته بتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة مانشستر سيتي وواتفورد: أنا أعتذر إن كان هدف ستيرلنغ الأول جاء عن طريق التسلل، ولكن الموسم القادم سيشهد وجود تقنية الفيديو والمباريات ستكون أكثر عدلاً.

وأكد غوارديولا أن فريقه فاز بالألقاب نظرا لجهود اللاعبين وليست المساعدات: كنا أفضل من الخصم، وما نلناه في الموسم الماضي والحالي جاء عن استحقاق، لم يمنحنا أحد أي شيء.

ورداً على إشاعات تدريبه يوفنتوس الإيطالي، رد غوارديولا وقال: أعلم كيف تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بنشر العديد من الأخبار ولكني لا أفهم لن تصرح بشيء عن وضعي، وأشعر بالأسى لماسيميليانو أليغري، وأنا باق في عقدي سنتين ولن أذهب إلى أي مكان إلا إن تعرضت للإقالة من قبل الإدارة، وإن أرادوا بقائي مع سيتي بعد نهاية عقدي.. سأبقى.