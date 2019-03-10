ليفربول يعيد الفارق إلى نقطة مع سيتي المتصدر

اسماء السيد - أعاد ليفربول الفارق الى نقطة واحدة مع مانشستر سيتي المتصدر بفوزه الأحد على ضيفه بيرنلي 4-2 في المرحلة الثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي تغلب السبت على واتفورد 3-1 ليبتعد موقتا بفارق 4 نقاط.

وخاض ليفربول بالتالي اختبارا ناجحا قبل ثلاثة أيام على مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، علما بان الفريقين تعادلا ذهابا سلبا في ليفربول.

على ملعب "أنفيلد"، شارك آدم لالانا أساسيا بدلا من قائد الفريق جوردان هندرسون في تغيير وحيد عن التشكيلة التي خاضت دربي ميرسيسايد الأحد الماضي ضد ايفرتون (صفر-صفر).

وفرض مهاجما ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه نفسهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما هدفين.

وصدم أنصار ليفربول عندما نجح أشلي وستوود في التسجيل مباشرة من ركلة ركنية بعد ا، ارتطمت كرته بالقائم وتهادت داخل الشباك بعد مرور 6 دقائق وسط احتجاج من لاعبي ليفربول لأن حارسهم البرازيلي أليسون بيكر كان محاصرا بثلاثة لاعبين من بيرنلي.

والهدف هو الأول لوستوود بألوان بيرنلي، والأول له أيضا منذ ان سجل ثنائية لأستون فيلا في مرمى ساوثمبتون في نيسان/أبريل 2016.

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لكن ليفربول ضغط في محاولة لادراك التعادل وكان له ما أراد عندما توغل المصري محمد صلاح داخل المنطقة ومرر كرة عرضية فشل الحارس توم هيتون في السيطرة عليها ليتابعها فيرمينو من مسافة قريبة داخل الشباك (19).

ونجح ليفربول في التقدم بعد ان فشل دفاع بيرنلي في تشتيت الكرة أكثر من مرة لتصل أمام مانيه تابعها لولبية في الزاوية البعيدة للمرمى (28).

وبات مانيه خامس لاعب في ليفربول يسجل ستة أهداف في ست مباريات تواليا على ملعب أنفيلد بعد مايكل أوين، الإسباني فرناندو توريس والأوروغوياني لويس سواريز وصلاح.

وتابع ليفربول أفضليته في الشوط الثاني، ونجح بعد محاولات عدة في توسيع الفارق عندما اخطأ حارس بيرنلي هيتون في تشتيت الكرة الى الأمام من دون أي ضغط فوصلت الى صلاح الذي سار بها طويلا لكن المدافع تشارلي تايلور تدخل في اللحظة الأخيرة لمنع المهاجم المصري من تسجيل هدفه الخمسين في الدوري الانكليزي الممتاز في صفوف ليفربول فوصلت الى فيرمينيو الذي تابعها داخل الشباك (67).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قلص بيرنلي الفارق بعدما استغل الايسلندي يوهان غودموندسون دربكة داخل منطقة ليسدد بيسراه داخل المرمى.

وأضاف ليف ربول الهعدف الرابع بعد دقيقة عندما انفرد مانيه بالحارس ثم راوغه قبل أن يودع الكرة في المرمى الخالي.

ملخص مباراة ليفربول وبيرنلي: