شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس الثانى فى الأهلى ..من يكون بديل على لطفى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الإصابة التى تعرض لها محمد الشناوى حارس فريق الأهلى، خلال المباراة التى جمعت الأحمر وفيتا كلوب بدورى الأبطال، أصبح من المنتظر خوض المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة بحارس واحد فقط.

وتشير التوقعات لغياب الشناوى عن اللقاء المرتقب بعد تشخيص الحالة على أنها إلتواء فى الكاحل، على أن يتحدد مدة الغياب عقب عودة البعثة إلى القاهرة.

وقد تشهد الفترة المقبلة اختيار الجهاز الفنى لأحد لاعبى الفريق ليكون حارسا بديلا للطفى حال الاعتماد عليه فى المباراة المقبلة.

ومن بين الأسماء المرشحة لتكون الحارس الثانى خلف على لطفى كل من سعد سمير وعمرو السولية

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ويمتلك سعد سمير من المقومات ما يجعل الجهاز الفنى يثق فيه، وفى حمايته لعرين الأحمر كحارس بديل للطفى، حيث يبلغ طول سمير 185 سم، ومستواه الفنى فى الأهلى، بالتصدى لتسديدات لاعبى الفريق المنافس، وحراسة مرمى فريقه خلال المباراة

أما عمرو السولية، فطوله 185 سم، وشارك فى 24 مباراة مع الفريق خلال الموسم أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلها للفريق، وكان أجيرى قد اختاره للانضمام لمعسكر الفراعنة مارس الجارى، ونال ثقته فى المنتخب