مصر تفوز على الجزائر 32 - 20 فى منافسات اليد بالدورة العربية المدرسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب الوطنى المصرى للطالبات "ب"، على منتخب الجزائر 32 - 20، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، فى إطار منافسات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 5 حتى 13 مارس الجاري.
بدأ بنات المنتخب الوطنى المصرى فى السيطرة على مجريات اللقاء منذ بدايته، وقدموا أداء متميزًا لينجحن فى إنهاء الشوط الأول لصالحهن بنتيجة الشوط الأول، بنتيجة 19 - 8 .
وفى الشوط الثانى تفوق بنات مصر على شابات محاربى الصحراء لتنتهى المباراة بنتيجة 32 - 20 وبهذا الفوز يواصل منتخب مصر للبنات "ب" ملاحقة منتخب مصر "أ"، على صدارة ترتيب الدورة، والتى تحتضن منافساتها الصالة المغطاة رقم 2، باستاد القاهرة.
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