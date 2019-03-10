الأهلى يجدد قرار إيقاف صرف المكافآت بعد الخسارة أمام فيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو النادي الأهلى قرار إيقاف صرف المكافآت للاعبين، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب أمس السبت، فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا بهدف نظيف. ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، فإن هناك قراراً بإيقاف مكافآت الفوز، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، وذلك منذ الخسارة أمام سيمبا فى الجولة الرابعة، وهو القرار الذى تم تمديده بعد الخسارة أمام فيتا، ولحين تحسن نتائج الفريق، والنجاح فى الصعود للدور التالي، وهو الأمر المرتبط بالفوز على شبيبة الساورة بالجولة الأخيرة.

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