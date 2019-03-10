شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الإسكندرية يوافق على حضور 500 مشجع فى مباراة الإسماعيلي وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت مديرية أمن الاسكندرية على حضور 500 مشجع من الإسماعيلى فى مباراة الفريق أمام سموحة المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وبناء على ذلك، فقد تقرر فتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر المباراة التى ستكون بشكل مجانى عبر الموقع الرسمى اعتبارًا من الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك لحاملى بطاقة مشجع على أن يكون الحجز وفقًا للأسبقية.

هذا ومن المقرر أن يتم توزيع التذاكر المجانية التى تم حجزها صباح الثلاثاء أمام ملعب المباراة بواسطة مسئولى العلاقات العامة بالنادى.

ويتطلع الدراويش لاستغلال الحضور الجماهيرى الذى غاب عن الفريق الفترة الماضية فى تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات والتقدم تدريجيًا بجدول الترتيب.