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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأشعة تثبت إصابة الشناوى بالتواء الكاحل وتحديد مدة غيابه بعد العودة للقاهرة، الزمالك عن فرص مشاركة "كهربا" أمام جورماهيا: "كل شىء وارد".

الأشعة تثبت إصابة الشناوى بالتواء الكاحل وتحديد مدة غيابه بعد العودة للقاهرة

أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على الكاحل أمس، السبت، فى أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، عقب انتهاء مباراة الأهلى وفيتا كلوب التى أقيمت أمس فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

الزمالك عن فرص مشاركة "كهربا" أمام جورماهيا: "كل شىء وارد"

كشف مصدر بجهاز الزمالك أن فرص مشاركة محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، أمام جورماهيا الكينى قائمة، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

طبيب الأهلي يؤجل عودة وليد سليمان للملاعب بسبب آلام الركبة

حذر الجهاز الطبي للأهلي من مشاركة وليد سليمان لاعب الفريق في المباريات قبل إكتمال شفاؤه خلال الفترة المقبلة حتى لا تتفاقم إصابته كما حدث في المرة الأخيرة ، وعلم "الخليج 365 أن الجهاز الطبي نصح المدير الفني بضرورة الصبر وعدم التسرّع في الدفع باللاعب إلا حينما يكتمل شفاؤه بنسبة 100 % خاصة وإن إصابة اللاعب في الركبة تجددت بعدما شارك دون أن يكون جاهزاً بنسبة مؤكدة.

الجزيرى يطالب فيفا بفسخ تعاقده مع الإسماعيلى

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قرر التونسى لسعد الجزيرى مهاجم النادى الإسماعيلى التقدم بشكوى رسمية للإتحاد الدولى الفيفا ضد مسئولى الدراويش مطالباً بفسخ العقد المبرم بينه وبين النادي مع الحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة عن كامل الموسم الجاري بعد نقله لقائمة الإنتظار .

اتحاد الكرة يضع تسعيرة لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدورى

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة في الموسم الجديد وضع تسعيرة للأندية لاستقدام حكام أجانب في الموسم المقبل 2019 / 2020 تصل من 25 لـ 30 ألف دولار من أجل التقليل في استقدام الحكام الاجانب للدوري المصري، علي ان تكون مباراة الأهلي ضد الزمالك فقط هي بإدارة تحكيمية أجنبية أو إسنادها لحكام مصريين في حالة إقرار مجلس اتحاد الكرة بذلك.

4 لاعبين يتنافسون على خلافة محمد صلاح فى المنتخب

فضّل المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، وعدم إستدعائه للمعسكر المقبل الذى يشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا.

الزمالك يضاعف المكافآت لعبور جورماهيا فى الكونفدرالية

وعد مرتضي منصور، رئيس الزمالك، لاعبى الفريق بمضاعفة المكافآت حال تحقيق الفوز على جورماهيا الكينى، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.