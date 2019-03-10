شكرا لقرائتكم خبر عن حمودى بعد هزيمة فيتا: لا مجال للانتقادات ولا بديل عن الفوز أمام الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد حمودى، صانع ألعاب النادي الأهلي، على هزيمة الفريق بهدف نظيف أمام فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكتب حمودى عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "قدر الله و ما شاء فعل مبارة وعدت بكل ما فيها.. الوقت ضيق لا مجال للانتقادات فاضل اسبوع على المبارة القادمة ومبارة لا بديل عن المكسب وتصدر المجموعة إن شاء الله جمهور الأهلي ديما بيكون فى ظهر الفريق و بيبان فى المواقف الصعبة ‎#افريقيا_يا اهلى".



حمودي

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وتراجع النادي الأهلي عن صدارة المجموعة في دوري الأبطال عقب خسارته إلى المركز الثاني، متخلياً عن المركز الأول لصالح شبيبة الساورة الجزائري الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين.

ويخوض الأهلي مباراة مصيرية لحسم تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال عندما يستضيف شبيبة الساورة في ختام دور المجموعات السبت المقبل في مباراة لا بديل فيها عن الفوز .