شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى التجهيزات الطبية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة الطائر للسيدات بالنادى الأهلى، برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، اجتماعاتها للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة التى ينظمها النادى وتقام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجارى، فى ظل توجيهات مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب بضرورة خروج البطولة بالشكل الذى يليق بمكانة النادى وتاريخه فى تنظيم البطولات المختلفة.

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ووفقا للموقع الرسمى للنادى الأهلى، فإن اللجنة العليا للبطولة أنهت الاتفاق مع مستشفى المعلمين القريب من مقر النادى بالجزيرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، فى حال حدوث أية إصابات أو طوارئ خلال فترة البطولة، إلى جانب الاتفاق على توفير سيارة إسعاف مجهزة بالمعدات والوسائل اللازمة تحسبا لأية طوارئ.

وحرصت اللجنة العليا على توفير كافة الطلبات المقدمة من جانب الدكتور طارق النيدانى، رئيس اللجنة الطبية بالبطولة، وتم الاتفاق على توفير فريق طبى متكامل أثناء المباريات، إلى جانب توفير أطباء فى فنادق إقامة الفرق للتعامل مع أية حالات طارئة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبيه على هامش البطولة، فضلا عن تخصيص مكان بصالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء فى حالة رغبة الاتحاد الأفريقى إجراء أية اختبارات طبية للفرق المشاركة بالبطولة، مع توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمعدات الطبية خلال فترة البطولة.