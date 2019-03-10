شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الجودو يودعان بطولة الجائزة الكبرى بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الثنائى حاتم عبد الآخر وميسرة النجار منافسات بطولة جراند برى "الجائزة الكبرى" التى تقام بمراكش، وتختتم اليوم. وخسر حاتم عبد الآخر أمام منافسه التركى، بينما خسر ميسرة من لاعب رومانيا. يذكر أن محمد عبد الموجود حصل على الميدالية الفضية فى البطولة بعد الخسارة امام لاعب أوزبكستان، نظرا للإصابة التى لحقت به، ومن المقر أن تعود البعثة غدا من المغرب.

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