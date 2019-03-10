شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة حراسة المرمى فى الأهلى قبل مواجهة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الأهلي من أزمة واضحة فى مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوى الحارس الأساسى للفريق خلال مباراة فيتا كلوب، خاصة أن هذه الإصابة تزامنت مع إصابة شريف إكرامى حارس الفريق الذى يُعانى هو الآخر من الإصابة التى يغيب بسببها عن الملاعب عدة أسابيع، وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: ما هى إصابة محمد الشناوى؟

حارس الأهلى تعرض للإصابة فى مباراة فيتا كلوب أمس، السبت، ببطولة أفريقيا والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف، وأجرى أشعة فى أحد المستشفيات بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وأثبتت إصابته بالتواء فى الكاحل.

س: ما المدة التى سيغيبها الشناوى عن المباريات؟

ج: لم يُعلنها الأهلي وستتحدد مدة غيابه عقب عودة اللاعب إلى القاهرة، لكن الدلائل تُشير إلى أن الحارس لن يُشارك في مباراة شبيبة الساورة السبت المقبل ببرج العرب، فى ختام دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا، وقد لا يلحق بمباراة الزمالك يوم 30 مارس الجارى فى الدورى.

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س: ماذا عن باقى حراس الأهلي؟

ج: شريف إكرامى تعرض لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الأخيرة، وهى عبارة عن مزق فى السمّانة سيغيب بسببها عن الملاعب فترة تتراوح بين 4 لـ6 أسابيع، ولا يتدرب مع الفريق حالياً على خلفية هذه الإصابة.

س: وماذا سيفعل الأهلي فى المباريات المقبلة؟

ج: حال عدم قدرة محمد الشناوى على الجلوس احتياطياً فى مباراة شبيبة الساورة السبت المقبل لعلى لطفى، سيضطر الجهاز الفنى للأهلي لتجهيز أحد لاعبى الفريق ليكون بديلاً لعلى لطفى، حال تعرض الأخير للإصابة أثناء المباراة، أما محلياً فسيكون مصطفى شوبير هو بديل على لطفى بنسبة كبيرة حال استمرار إصابة الشناوى ومن قبله شريف إكرامى.