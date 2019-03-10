تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم وماني وفيرمينو يقودان الريدز للنقطة 73

تُستكمل اليوم مواجهات الجولة الثلاثين من البريميرليج بين ليفربول وبيرنلي على ملعب الأنفيلد، وتُحيط بالمباراة أجواء من القلق خاصة بعد أن فقد ليفربول الكثير من النقاط في الجولات السابقة من الدوري والتي أزاحته من قمة ترتيب الدوري إلى المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط مؤقتاً عن السيتي صاحب المركز الأول.

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي

وقد أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية أن المباراة سيتم إذاعتها عبر قناة beIN sport HD 2 بتعليق خالد الحدي، وكما أعلنت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول أن تشامبرلين قد عاد من الإصابة وشارك في مباراة الفريق تحت 23 لكنه خرج بعد 40 دقيقة لشعوره بالإصابة.

دخول اللاعبين للقيام بعمليات الاحماء وصلاح وجميع لاعبي الريدز يبدو عليهم ملامح التركيز

الدقيقة 6: خطأ تحكيمي عجيب، كرة ركنية وخطأ ضد أليسون بيكر والكرة تسكن الشباك والحكم يحتسب هدف واعتراض شديد من لاعبي ليفربول

ليفربول ينجح في احراز هدف التعادل عن طريق فيرمينو في الدقيقة 19 بعد أسيست صلاح ثم يضيف ماني الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تسديدة رائعة والنتيجة الآن 2-1 لصالح ليفربول

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1 والشوط الثاني ليفربول يمكنه احراز المزيد

الدقيقة 67: فيرمينو يتابع كرة صلاح ويسجلها والثالث للريدز

الدقيقة 89: الهدف الثاني لفريق بيرنلي والمباراة تشتعل الآن

الدقيقة 90+2: ماني يحرز الهدف الرابع لصالح ليفربول ونهاية اللقاء

مباراة ليفربول وبيرنلي

ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 70 نقطة مؤقتاً بينما يأتي بيرنلي في المركز السابع عشر من الترتيب ذاته برصيد 30 نقطة، وتحرص الجماهير على مساندة الفريق لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ زمن كبير عن النادي، كما أكد كلوب أنه يتوقع أداء جيد جداً في المباراة والفوز بها ويحاول استعادة صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وقد أعلن كلوب أن محمد صلاح لديه معدل تهديفي هائل وأن أهدافه تلك هى التي جعلت ليفربول في مكانة المنافسة على لقب الدوري وتأتي تصريحات كلوب بعد انتقاد العديد لمحمد صلاح مؤخرا.