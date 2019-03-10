نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي والريدز يتمسك بملاحقة السيتي

ينتظر عشاق الريدز أداء قوي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم خاصة بعد النتائج السيئة التي أفقدت الفريق قمة الدوري الإنجليزي، ويأمل كلوب الفوز بنتيجة إيجابية كبيرة تعطي الثقة للاعبين قبل مباراة البايرن منتصف الأسبوع الحالي، وقد أكد كلوب على مستوى صلاح المُبهر الذي وصل إليه كما دافع عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل لقاء بيرنلي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

يستضيف ملعب الأنفيلد لقاء بيرنلي وليفربول في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة ويستطيع المتابع العربي متابعة المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية بتعليق عربي ممتع من خالد الحدي، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد اننهت بفوز ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة ليفربول وبيرنلي

ومن الجدير بالذكر أن صلاح قد واجه عدد كبير من الانتقادات خلال مباراته السابقة بسبب إهداره لعدد كبير من الفرص السهلة التي كانت من المفترض أن يحصل الريدز منها على الثلاث نقاط، لكن كلوب قد أوضح أن صلاح مستواه جيد وأن التوفيق كان غائباً عنه في المباراة السابقة فقط.

ويسافر ليفربول عقب مباراة اليوم لألمانيا لمقابلة بايرن ميونخ في الأليانز أرينا الأربعاء المقبل في اياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة بيرنلي وليفربول

تشكيل ليفربول في المباراة الصادر من الموقع الرسمي: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، فاينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينيو.

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الدقيقة 6: خطأ ضد بيكر حارس ليفربول والكرة تسكن الشباك والحكم يحتسب هدف لبيرنلي، والاعادة تظهر الخطأ الواضح ولكن النتيجة تصبح تقدم بيرنلي بهدف نظيف

ليفربول ينجح في احراز هدف التعادل عن طريق فيرمينو في الدقيقة 19 بعد أسيست صلاح ثم يضيف ماني الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تسديدة رائعة والنتيجة الآن 2-1 لصالح ليفربول

نهاية الشوط الاول من المباراة وليفربول يعود من هزيمة مبكرة لانتصار في نصف ساعة فقط والشوط الثاني يستطيع زيادة الغلة التهديفية

الدقيقة 67: فيرمينو يضيف الثالث للريدز بعد انطلاقة من صلاح ومتابعة للكرة والآن النتيجة 3-1

نهاية المباراة بفوز ليفربول 4-2 بعد أن استطاع بيرنلي احراز الهدف الثانب له في الدقيقة 89 وعقبه ماني بتسجيل الرابع للريدز في الوقت بدل الضائع