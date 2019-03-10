الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي حيث يستضيف اليوم فريق ليفربول على ملعبه الآنفيلد فريق بيرنلي في مباراة الجولة 30 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز في مباراة يسعى ليفربول من خلالها العودة لطريق الانتصارات، وتأتي تلك المباراة بعد تعادل للفريق في ديربي محبط لآمال الريدز وجماهيره أمام ايفرتون في الجولة السابقة سلبيا أضاع منه الصدارة ومنحها للسيتي بفارق نقطة حينها، ومن ثم صعد السيتي بالصدارة بفارق 4 نقاط حين حقق الانتصار في مباراة الأمس بنتيجة 3-1 أمام واتفورد.

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة Bein Sport 2HD بتعليق خالد الحدي وبصافرة الحكم أندريه مارينر، ويمتلك ليفربول من النقاط 70 نقطة بينما يحتل بيرنلي المركز ال 17 برصيد 30 نقطة.

متابعة اللقاء:

اللاعبون يدخلون لأرض الملعب للقيام بعمليات الاحماء وتركيز واضح على لاعبي ليفربول أثناء الاحماء والجماهير تقوم بالدخول الآن لمقاعدها المخصصة لها

بداية اللقاء ليفربول بالزي الأحمر الكامب وهو على يمين الشاشة بينما بيرنلي يبدأ اللقاء بالطاقم الأبيض وضغط من ليفربول منذ البداية

الدقيقة 6: الحكم لا يحتسب خطأ واضح لصالح حارس ليفربول والكرة تسكن الشباك والهدف الأول لبيرنلي ولكن في الدقيقة 19 فيرمينو ينجح في احراز هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح

الدقيقة 29: ساديو ماني يستلم كرة مرتدة من الدفاع ويسددها بطريقة رائعة ويححرز الهدف الثاني للريدز وليفربول يعود الآن متقدما بهدفين مقابل هدف

نهاية الشوط الأول بتقدم الريدز ليفربول بهدفين وغضب كبير من مشجعي ليفربول على الهدف المسجل في مرماهم لوجود مخالفة واضحة وبشدة

مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الثاني والنتيجة ما تزال تقدم ليفربول ولكن بيرنلي بدأ في مبادلة الهجمات وفي الدقيقة 67 يتمكن فيرمينو من اقتنصاص كرة خطيرة عائدة من صلاح ويسجل الثالث

ماني يسجل الهدف الرابع للريدز في الوقت بعد الضائع بعد أن قلل بيرنلي الفارق بتسجيله هدف والمباراة تنتهي 4-2 لليفربول

مباراة ليفربول وبيرنلي

وفي ظل معاناة الليفر مع الاصابات خرج اللاعب الشاب تشامبرلين من مباراة فريق الشباب بعد مرور 40 دقيقة فقط وأوضح ليفربول أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات لتبين السبب في الشكوي، يذكر أن اللاعب قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي من الموسم المنصرم ولم يعود للمشاركة مع الفريق في المباريات حتى الآن.

ليفربول وبيرنلي اليوم

ويلتقي ليفربول بعد هذه المباراة مع بايرن ميونخ في ملعب الأليانز أرينا يوم الأربعاء القادم في اياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي شهدت اهدار العديد من الفرص الخطيرة.