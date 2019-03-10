انتهت: نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم وماني يؤمن ملاحقة الريدز للسيتي في الدوري الانجليزي

ينتظر الكثير من متابعي الدوري الانجليزي نتيجة مباراة اليوم بين ليفربول الذي تراجع لمركز الوصيف خلف السيتي مع فريق بيرنلي صاحب المركز 17 في مباراة مهمة بالنسبة للفريقين لاسيما الريدز ليفربول، فجماهير ليفربول تشعر بالحزن بعد أن فرط الفريق في صدارة الجدول بعد تعادلات مخيبة للآمال.

فليفربول قد بدأ الدوري في بداية ممتازة تاريخيا حيث استمر في تحقيق الفوز بشكل متوالي، ولم يتمكن أحد من هزيمته في الدوري سوى منافسه السيتي وذلك في الدور الثاني، ولكن هذا لم يدم كثيرا فالفريق دخل في مسلسل نزيف نقاط مستمر في آخر 6 جولات فقد فيها ليفربول 8 نقاط بعد 4 تعادلات وانتصارين.

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت

ودافع المدير الفني للريدز يورجن كلوب عن نجم الفريق محمد صلاح بعد تعرضه للانتقاد في الفترة الماضية بسبب تدهور نتائج الفريق وابتعاد صلاح عن التهديف منذ شهر موضحا أن صلاح يمتلك قدرة تهديفية عالية وأن أهدافه الماضية هى سبب تواجد الفريق في مقدمة صراع اللقب ولكنه يحتاج لصناعة الأهداف باستمرار لكي يسجل وأنه قد تعامل مع كثير من المهاجمين الذين ابتعدوا عن التهديف لفترة طويلة.

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بداية عمليات الاحماء ودخول جماهير الريدز الآن، ودقائق على بداية المباراة وأحداث الشوط الأول

بداية المباراة ورياح شديدة وتيارات هوائية في ملعب الأنفيلد وهدوء في بداية اللقاء.. في الدقيقة الرابعة يرسل روبترسون كرة عرضية باتجاه صلاح ولكن حارس المرمى كان الأسرع

الدقيقة 6: ركنية لصالح بيرنلي وعرضية وخطأ لصالح حارس المرمى بيكر ولكن الحكم لا يحتسبه ويشير بهدف لبيرنلي ويعطي انذار لبيكر للاعتراض

الدقيقة 19: فيرمينو يسجل هدف التعادل بعد انطلاقة من صلاح واستلام وتمريرة عرضية يقابلها فيرمينو بقدمه في المرمى

الدقيقة 29: ساديو ماني يستلم كرة مرتدة من الدفاع ويسددها بطريقة رائعة ويححرز الهدف الثاني للريدز وليفربول يعود الآن متقدما بهدفين مقابل هدف

نهاية الشوط الأول من المباراة وسط سخط اعلامي على أداء حكم المباراة بسبب الهدف الأول لبيرنلي بسبب وجود مخالفة واضحة للجميع ولكن الحكم لم يحتسبها

مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الثاني والنتيجة ما تزال تقدم ليفربول ولكن بيرنلي بدأ في مبادلة الهجمات وفي الدقيقة 67 يتمكن فيرمينو من اقتنصاص كرة خطيرة عائدة من صلاح ويسجل الثالث

ماني يسجل الهدف الرابع للريدز في الوقت بعد الضائع بعد أن قلل بيرنلي الفارق بتسجيله هدف والمباراة تنتهي 4-2 لليفربول

مباراة ليفربول وبيرنلي

وأضاف كلوب أن الفريق سينتظر نتيجة مباراة السيتي ولكنه لا يصب تركيزه عليها فالفريق يستهدف الفوز في كافة المباريات القادمة للمنافسة على الصدارة، وعن فريق بيرنلي قال انه يجب الاستعداد جيدا لها فالمدرب الآخر يقوم بمهام كبيرة، يذكر أن مباراة الدور الأول قد شهدت غضب وانتقاد متبادل بين كلوب ومدرب بيرنلي في هذا التوقيت بعد تعرض جو جوميز مدافع الريدز للاصابة التي لا يشارك بسببها حتى الآن.

بينما تحدث قائد الريدز هندرسون موضحا أن الضغط على السيتي والمنافسة على لقب الدوري أمر ممتع للاعبين وأنهم يستمتعون بتلك المنافسة وأن اللعب للكبار دوما ما يوجد به الكثير من الضغوطات.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، فاينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينيو.