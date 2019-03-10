بالفيديو.. صناعة هدف في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الفوز الذي حققه فريقه على بيرنلي بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صاحب الـ26 عامًا الهدف الأول الذي أحرزه البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وكاد صلاح أن يسجل في أكثر من فرصة لكن دفاع بيرنلي كان له بالمرصاد، ليغيب عنه التوفيق في المباراة ويتجمد رصيده عند 17 هدفا.

يذكر أن صلاح فشل في التسجيل بأربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، كأكبر سلسلة صيام تهديفي للاعب مع الريدز.