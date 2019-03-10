"لا مجال للانتقادات".. حمودي يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حمودي لاعب الأهلي أن الفريق أغلق ملف مباراة فيتا كلوب الكونجولي من أجل الاستعداد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، موجها رسالة خاصة لجماهير القلعة الحمراء.

وكتب حمودي عبر حسابه على تويتر الأحد: "قدر الله وما شاء فعل، مبارة وعدت بكل ما فيها".

وأضاف: "الوقت ضيق، لا مجال للانتقادات، يتبقى أسبوع على المبارة القادمة ومبارة لا بديل عن المكسب وتصدر المجموعة إن شاء الله".

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ووجه حمودي رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "جمهور الأهلي دائما يكون في ظهر الفريق ويظهر في المواقف الصعبة".

وخسر الأهلي أمام فيتا كلوب بهدف نظيف مساء السبت، ليسعى في مباراة شبيبة الساورة بختام دور المجموعات للفوز من أجل التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال التي يبحث خلالها عن اللقب التاسع في تاريخه.