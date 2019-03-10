بالفيديو.. مشجع يقتحم الملعب ويتعدى بالضرب على لاعب أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: تعدى مشجع على اللاعب جاك جريليش نجم فريق أستون فيلا خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام برمنجهام التي تجمعهما في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب". وحل أستون فيلا ضيفًا على برمنجهام على ملعب سانت آندروس جراوند في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري. Advertisements وفوجيء حكم المباراة بنزول أحد المشجعين إلى ملعب المباراة وقام بالتعدى بالضرب على جريليش. وأشارت صحيفة جارديان إلى أنه تم اعتقال اللاعب من قبل الشرطة. جدير بالذكر أن استون فيلا الذي يضم اللاعب المصري أحمد المحمدي يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين لصالح برمنجهام الذي يحتل المركز العاشر.

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