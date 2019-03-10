حافلات الزمالك تتحرك إلى برج العرب قبل مباراة جور ماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): تحركت حافلات أعضاء نادي الزمالك متجهة لملعب الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة فريق الكرة الأول في مباراته المرتقبة أمام فريق جور ماهيا الكيني بالكونفدرالية. ويستضيف الزمالك فريق جور ماهيا اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية. Advertisements وحرص رئيس النادي على متابعة نقل الأعضاء من مقر النادي إلى ملعب برج العرب. وخصص مجلس إدارة نادي الزمالك 40 حافلة كبيرة من أجل نقل الأعضاء ولاعبي الفرق الجماعية لملعب المباراة من أجل تشجيع الفريق في مباراة جور ماهيا. ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي الجزائري المتصدر برصيد 7 نقاط، وجور ماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بترو أتلتيكو بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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