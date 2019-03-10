بالفيديو.. صلاح يصنع.. فيرمينو يفتتح أهداف ليفربول في بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
سجل فريق ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي عن طريق لاعبه البرازيلي روبيرت فيرمينو من تمريرة رائعة للنجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.
ويحل بيرنلي ضيفًا على ليفربول في مباراة الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية من صلاح، تابعها فيرمينو مسجلًا هدف التعادل.
وكان بيرنلي قد افتتح أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب اشلي ويستوود.
جدير بالذكر أن أسيست "مو" اليوم هو التاسع له في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم.
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