قبل موقعة ميونيخ.. ليفربول يضغط على السيتي برباعية في بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز ليفربول على ضيفه بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المرتبة الـ17 بجدول الترتيب.

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في آليانز آرينا، بعدما انتهى لقاء الذهاب في إنجلترا بالتعادل السلبي.

ملخص المباراة:

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من ضربة ركنية نفذها آشلي ويستوود، لتدخل مباشرةً في شباك ليفربول بشكل رائع وسط دهشة حارس المرمى البرازيلي أليسون، الذي اعترض لوجود احتكاك مع مهاجم بيرنلي.

وفي الدقيقة الـ14، حاول ليفربول إدراك التعادل بعدما مرر صلاح الكرة إلى فيرمينو، ليتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ليسددها نحو المرمى، لكنها ارتطمت بالدفاع لتتحولإلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ20، نجح ليفربول في إدراك التعادل عن طريق فيرمينو، الذي أودع الكرة في الشباك الخالية من حارس بيرنلي، مستغلا تمريرة محمد صلاح داخل منطقة الست ياردات بعد فشل المدافع والحارس في إبعاد الكرة.

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وفي الشوط الثاني، تبادل لاعبو ليفربول الكرة بشكل رائع بين لالانا وفيرمينو، قبل أن يرسل صلاح تسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ68، جاء الهدف الثالث لليفربول بعدما استغل صلاح خطأ فادحا من الحارس بعد ضربة المرمى، لينطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء ليبعدها المدافع، لتأتي إلى فيرمينو ويودعها داخل الشباك بسهولة.

أضاع ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الرابع بعدما ارتطمت تسديدته داخل منطقة الجزاء بالعارضة الأفقية، ليفشل في استغلال عرضية أرضية أرسلها ألكسندر آرلوند من الجبهة اليمنى بالدقيقة الـ82 من اللقاء.

واستطاع توم هيتون حارس بيرنلي في التصدي لكرة قوية من صلاح في الدقيقة 88 وحولها إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 91 من زمن اللقاء، قلص يوهان جادمندسون النتيجة، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ماتياس فيدرا ليسكنها في شباك أليسون.

وعاد ماني لتسجيل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 93 بعدما تلقى تمريرة سحرية من دانييل ستوريدج، لتضعه أمام حارس بيرنلي ليقوم بمراوغته وإحراز الهدف.

تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.