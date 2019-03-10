تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة أرسنال أمام نظيره مانشستر يونايتد، والتي تنطلق الساعة السادسة والنصف، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى أرسنال للفوز من أجل انتزاع المركز الرابع من مانشستر يونايتد، والذي يبعد عنه بفارق نقطة وحيدة، وضمان مقعد أوروبي، كما يرغب في الانتقام من كتيبة الشياطين، خلال المباراة، بعد أن تجرعوا مراراة الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، على يد اليونايتد، لا سيما أنهما يتنافسان على المقعد المؤهل لدوريأبطال أوروبا، لذلك ستكون المباراة لها نكهة خاصة.
في حين يسعى مانشستر يونايتد المنتعش أوروبيًا بعد "ريمونتادا" ولا أروع بدوري أبطال أوروبا، وإقصاء خصمه باريس سان جيرمان الفرنسي، والصعود للدور القادم، لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري، بقيادة المدرب أولي سولشاير، الذي يسير على خطى ثابت مع الفريق خلال مباريات الدوري، والوصول إلى المركز الرابع، لذلك ستكون المباراة هامة للشياطين الحمر من أجل توسيع
ومن المحتمل أن يكون لاعب الفريق، أنتوني مارسيال، جاهزًا لمباراة أرسنال بعد غياب بسبب الإصابة، و أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن مارسيال أصبح جاهزا لمواجهة آرسنال بعد التعافي من الإصابة، التي غيبته عن آخر 5 مباريات منذ إصابته في مواجهة الذهاب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وأشارت إلى أن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة المدفعجية قد تشهد عودة أندير هيريرا، ونيمانيا ماتيتش من الإصابة، إضافة إلى تواجد بول بوجبا، وإيريك بايلي أيضا.
شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد النارية بالدوري الإنجليزي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد النارية بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.