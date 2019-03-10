شاهد.. محمد صلاح يصنع رباعية ليفربول وبيرنلي ويطارد السيتي على الصدار

حقق فريق ليفربول بمشاركة محمد صلاح، الفوز على نظيره بيرنلي برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، على ملعب استاد أنفيلد، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح بيرنلي التسجيل بهدفٍ مبكرٍ في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، عن طريق أشلي ويستوود بعد ركلة ركنية خدعت الحارس أليسون وسكنت الشباك.

بينما جاء هدف الريدز الأول في الدقيقة 19، بعد تمريرة عرضية من الدولي المصري محمد صلاح، لتتخطى الحارس والمدافع وتصل إلى فيرمينو أمام الشباك الخالي ويسجل بسهولة.

وأضاف السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في شباك نظيره بيرنلي، في الدقيقة 29،

جاء الهدف بعد كرة داخل المنطقة اشترك فيها محمد صلاح مع مدافع بيرنلي، ليمررها في اتجاه ماني الذي سددها بمهارة بيمناه في الشباك.

وأضاف فيرمينو الهدف الثالث بعد انطلاقة من محمد صلاح في مواجهة المرمى ليتعرض لعرقلة من الخلف عن طريق مدافع بيرنلي، ويمنح الحكم إتاحة الفرصة للاعبي الريدز وتتهيأ الكرة أمام فيرمينو ليضعها في الشباك معلنًا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 91 قلص بيرنلي الفارق بعد أن سجل هدفه الثاني، وعاد ساديو ماني ليسجل الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 93.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول

إلى 73 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز.

دخل فريق ليفربول مباراة بيرنلي وعينه على تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، مستغلًّا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في تقليص الفارق من جديد إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا يمنحه الثقة قبل مواجهته المصيرية أمام بايرن ميونيخ الألماني، المقرر لها الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحملت المباراة أهمية خاصة للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهدافه، في ظل الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب غيابه عن التهديف في اللقاءات الأخيرة.

حيث كان يأمل صلاح في استعادة ذاكرته التهديفية والعودة من جديد لصدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يبتعد بفارق هدف وحيد عن المتصدر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.