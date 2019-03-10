جروس يحذر لاعبي الزمالك من البطاقات أمام جورماهيا

حذر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لاعبي الزمالك من الحصول على أي بطاقات بدون داعي خلال مباراة جورماهيا اليوم الأحد.
ويتقابل الزمالك في التاسعة مساءً مع جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الخامسةمن دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وشدد الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين على الحذر من ارتكاب الأخطاء خاصة قرب منطقة جزاء الفريق، وتجنب الاحتكاك مع الحكم، حتى لا يتعرض أي منهم للإيقاف في المباراة
وطالب الجهاز الفني من لاعبي الزمالك التحلي بالهدوء والصبر داخل الملعب، للخروج بالمباراة إلى بر الأمان.
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