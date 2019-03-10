الموافقة على حضور 500 مشجع من جمهور الإسماعيلي أمام سموحة

وافق مدير أمن الاسكندرية على حضور 500 مشجع من الإسماعيلى فى مباراة الفريق أمام سموحة المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وبناء على ذلك ، فقد تقرر فتح باب الحجز الاليكترونى لتذاكر المباراة التى ستكون بشكل مجانى عبر الموقع الرسمى اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم ، وذلك لحاملى بطاقة مشجع على أن يكون

الحجز وفقا للأسبقية.

ومن المقرر أن يتم توزيع التذاكر المجانية التى تم حجزها صباح الثلاثاء أمام ملعب المباراة بواسطة مسئولى العلاقات العامة بالنادى.

ويتطلع الدراويش لاستغلال الحضور الجماهيرى الذى غاب عن الفريق الفترة الماضية فى تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب.