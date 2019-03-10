شاهد..فيرمينو يضيف هدف ليفربول الثالث في بيرنلي صناعة محمد صلاح

سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لفريق ليفربول في شباك بيرنلي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد أنفيلد، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء الهدف بعد انطلاقة من محمد صلاح في مواجهة المرمى ليتعرض لعرقلة من الخلف عن طيرق مدافع بيرنلي، ويمنح الحكم إتاحة الفرصة للاعبي الريدز وتتهيأ الكرة أمام فيرمينو ليضعها في الشباك معلنًا الهدف الثالث.

افتتح بيرنلي التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، عن طريق إشلي ويستوود بعد ركلة

ركنية خدعت الحارس أليسون وسكنت الشباك.

بينما جاء هدف الريدز الأول في الدقيقة 19، بعد تمريرة عرضية من الدولي المصري محمد صلاح، لتتخطى الحارس والمدافع وتصل إلى فيرمينو أمام الشباك الخالي ويسجل بسهولة.

وأضاف السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في شباك نظيره بيرنلي، في الدقيقة 29، جاء الهدف بكرة داخل المنطقة اشترك فيها محمد صلاح مع مدافع بيرنلي، ليمررها في اتجاه ماني الذي سددها بمهارة بيمناه في الشباك.

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دخل فريق ليفربول مباراة بيرنلي وعينه على تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، مستغلًّا عاملي الأرض والجمهور، ويأمل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في تقليص الفارق من جديد إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي.

كما يسعى ليفربول لتحقيق فوز يمنحه الثقة قبل مواجهته المصيرية أمام بايرن ميونيخ الألماني، المقرر لها الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهدافه، في ظل الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها بسبب غيابه عن التهديف في اللقاءات الأخيرة.

ويأمل صلاح استعادة ذاكرته التهديفية والعودة من جديد لصدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يبتعد بفارق هدف وحيد عن المتصدر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.