شاهد..أحمد حمودي: جمهور الأهي دائمًا في ظهر الفريق

توجه أحمد حمودي لاعب الأهلي برسالة لجمهور الفريق اليوم، وذلك بعد خسارة الفريق بالأمس أمام فيتا كلوب الكونغولي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال حمودي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قدر اللهو ما شاء فعل مباراة و عدت بكل ما فيها.. الوقت ضيق لا مجال للانتقادات فاضل أسبوع على المباراة القادمة و مباراة لا بديل عن المكسب و تصدر المجموعة
جدير بالذكر يحتل صدارة المجموعة شبيبة الساورة الجزائري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسيمبا التزاني يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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