بالصور.. تكريم جهاز منتخب مصر في ختام بطولة المنيا للمناطق

شهد ختام بطولة المنيا للمناطق اليوم الأحد، تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين. ياسين. وحرص مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على منتخب الشباب، على حضور النهائي، بجانب حضور ربيع ياسين المدير الفني وعادل محفوظ مدير المنتخب وهشام عبد المنعم المدرب المساعد.

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