الاثنين المقبل.. إقامة مباراة كليوباترا وجمهورية شبين في كأس مصر للشباب

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إقامة مباراة كليوباترا وجمهورية شبين لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في شبين لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع فيكأس مصر للشباب، الاثنين المقبل الموافق 18 مارس. وتقام المباراة في تمام الثانية ظهرا على ملعب طلعت حرب.

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