اونلاين | arsenal today مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم يلا شوت الجديد بث مباشر 10-3-2019 في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر arsenal today مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم يلا شوت الجديد بث مباشر 10-3-2019 في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر يوتيوب، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء منتعشًا بفوزه الأوروبي على فريق باريس سان جيرمان في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ليتأهل الفريق الانجليزي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعهم من 17 انتصار و7 تعادلات مقابل 5 هزائم تعرضت لها كتيبة الشياطين الحمر.

أما آرسنال فيدخل مواجهة اليونايتد وهو يحتل المركز الخامس برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن اليونايتد، حيث حقق الفريق اللندني 17 انتصار و6 تعادلات مقابل 6 هزائم، وكان فريق آرسنال قد تعادل في مباراة الجولة الماضية مع مضيفه فريق توتنهام بهدف لكل شبكة في ديربي لندن وشهد اللقاء إهدار مهاجم آرسنال أوباميانج ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بينما يدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء بعدما حقق انتصار مثير الجولة الماضية على فريق ساوثهامبتون بنتيجة 3-2.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

سيقام اللقاء بين الفريقين في الأوقات التالية: 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 مساءً بتوقيت فلسطين، 6:30 مساءً بتوقيت الأردن، 6:30 مساءً بتوقيت سوريا، 6:30 مساءً بتوقيت لبنان، 6:30 مساءً بتوقيت العراق، 6:30 مساءً بتوقيت السودان، 7:30 مساءً بتوقيت اليمن، 6:30 مساءً بتوقيت ليبيا، 5:30 مساءً بتوقيت تونس، 5:30 مساءً بتوقيت الجزائر، 5:30 مساءً بتوقيت المغرب، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:30 مساءً بتوقيت البحرين، 8:30 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 7:30 مساءً بتوقيت الكويت، 7:30 مساءً بتوقيت قطر، 4:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، 7:30 مساءً بتوقيت جزر القمر، 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.