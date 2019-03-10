اونلاين | yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب ..

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب .. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب ..

يواجه فريق مانشستر يونايتد مضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الجولة الثلاثين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق مانشستر يونايتد طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها فريق الشياطين الحمر، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، كما سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب ..



وينتظر فريق مانشستر يونايتد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق أرسنال، حيث يواجه فريق مانشستر يونايتد في المباراة الأولى مضيفه فريق ولفرهامبتون في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق مانشستر يونايتد ضيفه فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق مانشستر يونايتد مضيفه فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق مانشستر يونايتد وبين ضيفه فريق وست هام يونايتد في البطولة ذاتها.

yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب ..



Advertisements

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق مانشستر يونايتد في هذه المباراة على النحو التالي: ديفيد دي خيا / أشلي يونج / فيل جونز / فيكتور ليندلوف / لوك شو / نيمانيا ماتيتش / فريد / أندرياس بيريرا / خوان ماتا / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب ..



أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق أرسنال طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق اللندني، وفي مقابل ذلك نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب ..



ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق مانشستر يونايتد مع مضيفه فريق أرسنال عبر قناة Bein Sports HD2 المشفرة بصوت المعلق خليل البلوشي، وذلك تحديداً في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وأيضاً في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأيضاً في تمام الساعة 20:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

yalla shoot plus ارسنال مباشر توداي .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | مانشستر يونايتد يوتيوب ..

