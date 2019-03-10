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اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر بدون تقطيع

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تشكيلة ارسنال ومانشستر يونايتد المتوقعة

 

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل في قمة التي تجمع أرسنال ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ30 للبريميرليج.

 

مانشستر يونايتد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث حقق المعجزة وقلب تأخره أمام باريس سان جيرمان 3/1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

 

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في المقابل يعيش أرسنال فترة لا يحسد عليها على الصعيد الأوروبي، بعدما خسر ذهابا في دور الـ16 للدوري الأوروبي أمام رين الفرنسي 3-1 .

 

ومن المتوقع أن يدخل أرسنال اللقاء بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: مصطافي ، سوكراتيس ، كوسيليني ، كولاسيناك

الوسط: جندوزي ، تشاكا ، أيوبي

الهجوم: أوزيل ، مخيتاريان ، لاكازيت.

في المقابل من المتوقع أن يدخل مان يونايتد المباراة بالتشكيل التالي ..

 

حراسة المرمى: ديفيد دي دخيا

خط الدفاع: أشلي يونج ، فيل جونز ، فيكتور ليندلوف ، لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش ، فريد ، بول بوجبا.

خط الهجوم: بيريرا ، ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو.

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