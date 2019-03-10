اونلاين | يوتيوب HD مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | كورة لايف اون لاين | مباشرة الآن في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب HD مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | كورة لايف اون لاين | مباشرة الآن في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوتيوب HD مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم | كورة لايف اون لاين | مباشرة الآن في الدوري الانجليزي

الخليج 365 الرياضي أون لاين يقدم بث حصري ومباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد مساء اليوم في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الامارات.

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يدخل مانشستر يونايتد بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة والتأهل لربع نهائي دوري الابطال.

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فى المقابل يدخل ارسنال اللقاء أملا في تعويض خيبة الأمل بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف الخميس الماضى أمام رين الفرنسى بدور الـ16 من الدورى الأوروبى واقتراب الفريق من الخروج من البطولة.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع فى الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، علما بأن مانشستر سيتى يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة.