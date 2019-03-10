اونلاين | Yalla Shoot يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر 10-3-2019 البريميرليج

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يستعد أرسنال لاستضافة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

المباراة تحمل أهمية كبيرة جداً من الناحية المعنوية، وكذلك فيما يخص جدول البريميرليج وصراع الأربعة الكبار.

المؤشرات جميعها تؤدي لمباراة لا تُنسى، ولكن قبلها تشكلت العديد من الذكريات العالقة بجمهور الفريقين.

لعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في 2001/2002، وهو بحاجة لتحقيق الفوز من أجل اقتناص الدوري الإنجليزي وإكمال الثنائية مع الكأس.

المهاجم الفرنسي سيلفان ويلتورد سجل هدف الانتصار في مرمى مواطنه فابيان بارتيز، في واحدة من أهم المواقف بتاريخ الفريقين.

#2 كين وفييرا

الاشتباكات بين الفرنسي باتريك فييرا والأيرلندي روي كين، لم يكن مشهداً يحدث مرة واحدة وحسب، ولكن المشاجرات بينهما كانت إحدى بديهيات كلاسيكو أرسنال ومانشستر يونايتد.

#3 الكارثة

المشهد في لوحة ملعب أولد ترافورد لم يقل قسوة عن ما شاهدته جماهير أرسنال في مباراتها مع مانشستر يونايتد في أغسطس 2011.

هزيمة بشعة تلقاها المدفعجية تحت قيادة المدرب أرسن فينجر، لازالت وصمة عار في تاريخ الفريق اللندني أمام غريمه التقليدي.

#4 معركة أولد ترافورد

عرفت وقتها بمعركة أولد ترافورد، في مباراة وقعت بين الفريقين على ملعب الشياطين الحمر في 21 سبتمبر 2003.

اللقاء انتهى بالتعادل بدون أهداف، في الموسم الذي حقق خلاله أرسنال الدوري بلا هزيمة.

رود فان نيستلروي قام بتدخل عنيف على باتريك فييرا، ليقوم الأخير من الأرض لرد الضربة ليحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 80.

تشاء الأقدار أن نيسلتروي يتصدى لركلة الجزاء ويهدرها، ليتوجه نحوه مارتن كيون ساخراً منه في لقطة وصورة شهيرة لن ينساها جمهور المدفعجية.

#5 الثلاثية

سجل الويلزي ريان جيجز واحداً من أجمل أهدافه في شباك أرسنال بمباراة الإعادة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 14 إبريل 1999.

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ديفيد بيكهام افتتح التسجيل قبل أن يعادل دينيس بيركامب النتيجة، ليذهب الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين.

جيجز نجح في انتزاع هدف الفوز، ليقوم بخلع قميصه ويركض بجنون بعدما قاد فريقه لانتصار تاريخي.

#6 هدف قاتل

في موسم 1997/1998 نجح الهولندي مارك أوفرمارس في ضمان انتصاراً غاية في الأهمية لأرسنال على ملعب أولد ترافورد أمام الشياطين.

أرسنال أصبح مبتعداً عن مانشستر بـ6 نقاط مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية الدوري، لينتزع اللقب في النهاية ويفوز بالثنائية.

#7 رقصات لينجارد

لعب جيسي لينجارد 5 مباريات أمام أرسنال سجل خلالهم 4 أهداف، ليعتبر أكثر الفرق تلقي للأهداف من اللاعب الإنجليزي.

رقصة لينجارد الشهيرة على طريقة مايكل جاكسون، أصبحت عادة له في كل مرة يسجل بشباك المدفعجية، وظهرت في المواجهة الأخيرة التي قاد بها فريقه للفوز 3/1 بملعب الإمارات.

#8 ما قبل الجفاف

في موسم 2004/2005 نجح أرسنال في انتزاع لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب يونايتد في المباراة النهائية.

الفريقان احتكما إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليسجل باتريك فييرا الركلة الحاسمة، وهي آخر بطولة لأرسنال قبل المرور بسنوات جفاف، ليعود مرة أخرى في 2014 من نفس المسابقة.

#9 ممر شرفي

في موسم 2012/2013 إضطر أرسنال في لقطة مهينة للوقوف في ممر شرفي لغريمه مانشستر يونايتد.

الشياطين حسموا الدوري قبل نهايته بأربع جولات، ليقف أرسنال في هذا الممر، الذي أسوأ ما فيه كان تواجد لاعبه السابق روبن فان بيرسي بقميص العدو اللدود..

#10 احتفال الخائن

في نوفمبر 2012 لعب فان بيرسي للمرة الأولى أمام فريقه السابق أرسنال مع مانشستر يونايتد، سجل ولم يفعل أي شيء، سجل مرة أخرى في إبريل 2013 ورفض الاحتفال أيضاً.

الأمر اختلف تماماً في الموسم الثاني له مع الشياطين، حيث سجل في نوفمبر 2013 واحتفل بطريقة جنونية أظهر خلالها غضباً شديداً حيث قام بفرد ذراعيه والتزحلق على ركبتيه.

الاحتفال استفز جماهير أرسنال بشكل كبير، ووصفوا الهولندي بالخائن، فيما برر اللاعب هذا المشهد في وقت لاحق، بأنه جاء رداً منه على سباب جمهور فريقه السابق تجاهه.