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اونلاين | ارسنال HD كورة لايف مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | Elneny

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ارسنال HD كورة لايف مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | Elneny

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق مانشستر يونايتد يرغب في البقاء مع الشياطين الحمر لفترة أكبر بالرغم من رغبة إدارة الفريق ببيعه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة حسبما ذكرت صحيفة “ديلي اكسبريس” الإنجليزية.

وكانت قد توترت صاحب الــ٣٠ عام ومدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو أثناء توليه مهمة الفريق الفنية وكان لا يشارك بصفة أساسية ولكن بعد تولي أولي جونار سولشاير أكد سانشيز رغبته في البقاء مع مانشستر يونايتد.

أنضم سانشيز إلى اليونايتد موسم ٢٠١٧ / ٢٠١٨ قادماً من فريق أرسنال وخاض مع الشياطين الحمر ٤١ لقاء وسجل ٥ أهداف.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال اليوم الأحد ١٠ مارس ضمن منافسات الجولة الـــ٣٠ من الممتاز.

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