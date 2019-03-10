رياضة | محمد صلاح يتسبب في الهدف الثالث لليفربول أمام بيرنلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتسبب في الهدف الثالث لليفربول أمام بيرنلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتا فيغو 0 x

13:00 1 ريال بيتيس جيرونا - x

17:15 - فالنسيا إشبيلية - x

19:30 - ريال سوسييداد ليفانتي - x

19:30 - فياريال بلد الوليد - x

21:45 - ريال مدريد

ليفربول 3 x

14:00 2 بيرنلي تشيلسي 0 x

16:05 0 وولفرهامبتون Advertisements آرسنال - x

18:30 - مانشستر يونايتد

بيترو أتلتيكو - أنجولا 1 x

15:00 0 نصر حسين داي - الجزائر نكانا - زامبيا 0 x

15:00 0 زيسكو يونايتد - زامبيا أشانتي كوتوكو - غانا 0 x

15:00 0 الهلال - السودان الرجاء الرياضي - المغرب x

18:00 حسنية أكادير - المغرب النادي الصفاقسي - تونس x

18:00 النجم الساحلي - تونس ساليتاس - بوركينا فاسو x

18:00 إينوجو رينجرز - نيجيريا نهضة بركان - المغرب x

21:00 أوثو دويو - الكونجو الزمالك - مصر x

21:00 غور ماهيا - كينيا

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